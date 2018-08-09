На стадионе в столичном районе Измайлово тушили пожар

Москва, , 13:07 — REGNUM На территории стадиона «Измайлово» произошло возгорание. По информации пресс-службы ГУ МЧС по Москве, пожар вспыхнул утром 9 августа в офисе на первом этаже.

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Горело административное здание по улице Советская, 80. Прибывшие на место пожарные ликвидировали возгорание на площади 20 кв. м. Ещё до приезда пожарных расчётов из строения были эвакуированы 16 человек. Никто не пострадал.

Причина пожара устанавливается.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2018 года пожарные ликвидировали возгорание в здании гостиницы «Измайлово» в Москве. Было спасено восемь человек. Площадь возгорания составила 15 кв. м.

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