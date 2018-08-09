«Осталось садить» : в Тюмени умножилось число выпавших из окон детей

Тюмень, , 13:31 — REGNUM В Тюмени выпал из открытого окна десятый ребёнок за лето. Трёхлетний мальчик вылез на подоконник, упал с 13-го этажа и разбился. Трагедия произошла вечером 8 августа, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по Тюменской области.

В ходе проверки следователи выяснят все обстоятельства случившегося, а также причины, по которым маленький ребенок остался без присмотра взрослых. На данный момент известно, что мальчик находился в кроватке, приставленной к окну, пока мать находилась в другой комнате.

Отмечается, что данный случай является в Тюмени десятым падением ребёнка из окна за летний сезон 2018 года. Погибло пятеро малышей, остальные покалечены. В 2017 году таких трагедий было три.

Тюменцы возмущаются в социальных сетях нерадивости матерей, оставляющих детей в опасности.

«Безалаберные родители, прыгайте следом за своими детьми в окна!», — звучит общий тон комментариев.

В группе «ЧС Тюмень» участники сообщают, как проводятся в детсадах профилактические беседы, в городе проходит акция «Твой ангел не умеет летать!», на местном телевидении постоянно крутят социальный ролик про опасность открытых окон. Листовки, газеты, постеры… Как ещё пресекать родительскую беспечность?

«Из каждого утюга рассказывают: закрывайте окна, прячьте лекарства, моющие вещества, уксус, не оставляйте включенные утюги без присмотра, не давайте в руки градусники, обезопасьте электророзетки. Но есть процент людей, до которых не доходит. Их садить уже пора», — пишут комментаторы.

Как отмечают в СУ СКО по Тюменской области, в 2014 года посадили мать, чей малолетний ребёнок выпал из окна многоэтажки и разбился, пока она готовила обед на кухне. Суд счёл её поведение халатным и приговорил почти к трём годам лишения свободы.

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