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Выпущенная истребителем НАТО ракета вызвала пожар в Эстонии

Происшествия

После того, как пожар потушат, специалисты смогут приступить к установлению точного места падения ракеты

Таллин, 9 августа 2018, 12:42 — REGNUM  В лесу Ярвамаа в Эстонии, куда предположительно упала выпущенная истребителем ВВС Испании ракета, возник пожар, сообщает 9 августа Postimees со ссылкой на пресс-секретаря Сил обороны страны Айво Вахеметса.

По его словам, после того, как пожар потушат, специалисты смогут приступить к установлению точного места падения ракеты. В настоящее время доступ к этому месту временно ограничили, чтобы не подвергать опасности людей.

Напомним, 7 августа в небе над Эстонией истребитель ВВС Испании произвел ошибочный пуск боевой ракеты класса «воздух-воздух». По счастливой случайности никто не пострадал.

В свою очередь в МИД России прокомментировали инцидент со случайным пуском ракеты в Эстонии и заявили, что «военный блок НАТО — бесполезный».

Читайте подробнее: МИД РФ об инциденте с ракетой в Эстонии: Блок НАТО — бесполезен

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