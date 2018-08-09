Выпущенная истребителем НАТО ракета вызвала пожар в Эстонии

Таллин, , 12:42 — REGNUM В лесу Ярвамаа в Эстонии, куда предположительно упала выпущенная истребителем ВВС Испании ракета, возник пожар, сообщает 9 августа Postimees со ссылкой на пресс-секретаря Сил обороны страны Айво Вахеметса.

По его словам, после того, как пожар потушат, специалисты смогут приступить к установлению точного места падения ракеты. В настоящее время доступ к этому месту временно ограничили, чтобы не подвергать опасности людей.

Напомним, 7 августа в небе над Эстонией истребитель ВВС Испании произвел ошибочный пуск боевой ракеты класса «воздух-воздух». По счастливой случайности никто не пострадал.

В свою очередь в МИД России прокомментировали инцидент со случайным пуском ракеты в Эстонии и заявили, что «военный блок НАТО — бесполезный».

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