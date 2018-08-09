Глава КБР выразил соболезнования родным погибших в горах росгвардейцев

Нальчик, , 12:27 — REGNUM В телеграмме на имя директора Росгвардии Виктора Золотова глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков выразил соболезнования родственникам погибших в горах четверых сотрудников ведомства. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

Юрий Коков пожелал родным и близким погибших военнослужащих Росгвардии «стойкости и мужества» для того, чтобы пережить трагедию.

«В настоящее время правительство Кабардино-Балкарии реализует комплекс необходимых организационных мер, республика готова оказать всю необходимую помощь», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Росгвардии подтвердили гибель четверых военнослужащих из-за схода лавины во время плановых занятий в Кабардино-Балкарии. Сотрудники ведомства сорвались с высоты 4,5 тыс. метров между горами Дых-Тау и Пик Пушкина.

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