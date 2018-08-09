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Украинские «заградотряды» расстреляли перебежчика из ВСУ

Происшествия

Солдат хотел встать на сторону ДНР

Украинские «заградотряды» расстреляли перебежчика из ВСУ
Цитата из х/ф «Конец Санкт-Петербурга». Реж. Всеволод Пудовкин. 1927. СССР
Расстрел

Донецк, 9 августа 2018, 12:11 — REGNUM  Своего сослуживца расстреляли украинские подразделения при его попытке перейти на сторону Донецкой Народной Республики (ДНР), заявил начальник пресс-службы оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, сообщает 9 августа «Донецкое агентство новостей».

По его словам, изначально военнослужащий ВСУ позвонил в ДНР по специальному номеру и договорился о том, что перейдет на их сторону. Время и место принятия украинского солдата противоположной стороной были обговорены.

К сожалению, солдат не сумел соблюсти условия и вышел к линии фронта в другое время и в другом месте. Военнослужащего обнаружили украинские войска, которые тут же начали прицельный обстрел из минометов и стрелкового оружия. Солдат скончался на месте, его тело перенесли на территорию ДНР.

Напомним, ранее украинский военный успешно перешел на сторону ДНР, тогда как в украинской армии его обозначили «без вести пропавшим».

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ объявили в розыск солдата, который перешел на сторону ДНР

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Действия ВС Украины в Донбассе
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