Лента и медаль президента Боливии нашлись оставленными в одной из церквей

Ла-Пас, , 12:12 — REGNUM Символы президентской власти Боливии — лента и медаль — были обнаружены оставленными в одной из церквей Ла-Паса, сообщает телеканал BBC 9 августа.

Власти Боливии объявили, что похищенная символика нашлась целой и невредимой благодаря анонимному звонку. Установлено, что в краже принимали участие четыре человека. Трое из них при содействии властей Перу опознаны как граждане этой страны. Скорее всего, преступники не знали, что находилось внутри рюкзака, когда совершали кражу.

Как сообщало ИА REGNUM, лента и медаль Симона Боливара были украдены из автомобиля военного, ответственного за хранение президентских символов, пока он находился в ночном клубе. Военный остается под арестом за свою халатность.

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