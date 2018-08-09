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В Германии закрыли аэропорт из-за «секс-игрушек»

Происшествия

Владелец изделий отказался пояснять, что провозит в багаже

Берлин, 9 августа 2018, 12:04 — REGNUM  Аэропорт в столице Германии был частично закрыт из-за подозрения в провозе бомбы, сообщает 9 августа CNN.

За взрывчатое устройства были приняты изделия из секс-шопа. Владельца багажа вызвали на допрос, но он отказывался объяснять, что провозит в своих личных вещах, вероятно, по причине смущения.

Напомним, в Германии усилены меры безопасности, поэтому подобные инциденты встречаются достаточно часто. Так, 8 августа был частично закрыт аэропорт во Франкфурте, также ввиду ложной тревоги.

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