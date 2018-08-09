11 детей насильно содержали в нелегальном лагере в США

Таос, США, , 11:44 — REGNUM Власти американского штата Нью-Мексико подозревают, что исламисты создали тайный лагерь для детей с целью подготовить их к массовым расстрелам в школах, пишет газета Kurier августа.

3 августа полиция штата обнаружила 11 истощенных детей в возрасте от года до 15 лет в фургоне в пустынной местности к северу от городка Таос. Санитарное состояние жилища и внешний вид одетых в лохмотья детей привел полицейских в ужас.

«Я работаю полицейским уже 30 лет, и никогда ничего подобного не видел. Это просто невероятно», — сказал местный шериф Джерри Хогреф прессе.

На месте были задержаны три женщины и двое вооруженных мужчин, идентифицированных как экстремисты Лукас Мортон и Сирадж Ваххадж. После допроса женщины были отпущены, а мужчины арестованы без права выплаты залога за освобождение. Им предъявлены обвинения в жестоком обращении с детьми и похищении.

Позже в окрестностях было обнаружено тело мальчика. Полиция выясняет личность погибшего. Следователи пришли к выводу, что экстремисты, применяя угрозы, «промыли мозги» женщинам и детям и создали лагерь для тренировки будущих террористов.