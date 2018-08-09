У побережья Турции утонули девять мигрантов

Айдын, Турция, , 11:35 — REGNUM Девять человек погибли утром 9 августа в результате затопления у побережья Турции лодки, перевозившей мигрантов, заявили в береговой охране страны, сообщает британское агентство Reuters.

По словам представителей береговой охраны, инцидент произошел в провинции Айдын. Турецким морякам удалось спасти четырех человек.

Напомним, в 2015 году Турция стала одним из основных отправных пунктов для более миллиона мигрантов, пытавших по морскому пути добраться до ЕС. По данным турецких властей, с начала года у побережья Турции погибли 54 мигранта.