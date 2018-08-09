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У побережья Турции утонули девять мигрантов

Происшествия

Еще четырех человек удалось спасти

У побережья Турции утонули девять мигрантов
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Мигранты

Айдын, Турция, 9 августа 2018, 11:35 — REGNUM  Девять человек погибли утром 9 августа в результате затопления у побережья Турции лодки, перевозившей мигрантов, заявили в береговой охране страны, сообщает британское агентство Reuters.

По словам представителей береговой охраны, инцидент произошел в провинции Айдын. Турецким морякам удалось спасти четырех человек.

Напомним, в 2015 году Турция стала одним из основных отправных пунктов для более миллиона мигрантов, пытавших по морскому пути добраться до ЕС. По данным турецких властей, с начала года у побережья Турции погибли 54 мигранта.

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