Житель Алтайского края полтора года насиловал семилетнюю падчерицу

Бийск, Алтайский край, , 11:24 — REGNUM В Бийске (Алтайский край) выявили педофила: больше полутора лет 38-летний местный житель совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей семилетней падчерицы. Подробности уголовного дела, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, сообщила сегодня, 9 августа, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

По данным следствия, неоднократное насилие совершалось над девочкой в 2017 и 2018 годах.

«Мужчина нигде не работал, а также часто злоупотреблял спиртным», — пояснили в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в России расследовали более 19 тысяч преступлений, совершенных в отношении детей. Из них почти 5 тыс. фактов насильственных действий сексуального характера.

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