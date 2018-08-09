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Житель Алтайского края полтора года насиловал семилетнюю падчерицу

Происшествия

Бийчанин нигде не работал, злоупотреблял спиртным

Бийск, Алтайский край, 9 августа 2018, 11:24 — REGNUM  В Бийске (Алтайский край) выявили педофила: больше полутора лет 38-летний местный житель совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей семилетней падчерицы. Подробности уголовного дела, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, сообщила сегодня, 9 августа, старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Алтайскому краю по взаимодействию со СМИ Людмила Рязанцева.

По данным следствия, неоднократное насилие совершалось над девочкой в 2017 и 2018 годах.

«Мужчина нигде не работал, а также часто злоупотреблял спиртным», — пояснили в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в России расследовали более 19 тысяч преступлений, совершенных в отношении детей. Из них почти 5 тыс. фактов насильственных действий сексуального характера.

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Убийства и жестокое обращение с детьми
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