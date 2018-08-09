Укусившему сотрудника Росгвардии жителю Ульяновска вынесли приговор

Ульяновск, , 11:10 — REGNUM Суд в Ульяновске приговорил 29-летнего местного жителя к двум годам колонии строго режима за нападение на сотрудника Росгвардии, сообщает 9 августа пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По данным следствия, 25 апреля мужчина, находясь в алкогольном опьянении в перинатальном центре городской больницы, ударил по лицу сотрудника Росгвардии, который прибыл на вызов.

Кроме того, злоумышленник повалил полицейского на пол и нанес еще несколько ударов по плечу, после чего укусил за бедро. По данному факту в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в центре Москвы молодой человек совершил нападение на командира взвода полка полиции по охране посольств и консульств. Подозреваемый пытался скрыться, но позднее был задержан.

Читайте подробнее: Суд арестовал напавшего с ножом на полицейского в центре Москвы