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ВСУ выпустили почти 120 гранат по городам и селам ДНР

Происшествия

Никто не пострадал

Донецк, 9 августа 2018, 10:50 — REGNUM  Восемь раз ВСУ обстреляли Донецкую Народную Республику (ДНР) за сутки 8 августа, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, украинские войска применяли минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы и стрелковое оружие. Под обстрел попали населенные пункты Горловка, поселок шахты им. Гагарина, Верхнеторецкое Нижнее, Васильевка, Ленинское, Коминтерново, Трудовские, Старомихайловка.

За сутки ВСУ выпустили по ДНР 155 единиц боеприпасов, в том числе 18 мин и 119 гранат.

Напомним, ранее украинские солдаты выстрелили ракетой в санитарную машину войск ДНР. После прямого попадания водитель две женщины-медика погибли.

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