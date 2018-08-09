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В Прикамье осужён экс-начальник службы безопасности колонии

Происшествия

Бывший сотрудник пенитенциарного учреждения признан виновным во взяточничестве

Пермь, 9 августа 2018, 10:48 — REGNUM  В Пермском крае суд огласил приговор экс-начальнику службы безопасности исправительной колонии. Он признан виновным в получении взяток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, в 2017—2018 годах фигурант игнорировал нарушения правил внутреннего распорядка осуждёнными и разрешал пользоваться мобильными телефонами, а также приносить запрещённые продуты питания. Действия экс-начальника службы безопасности не были бескорыстными. От заключенных мужчина получал денежное вознаграждение. Общая сумма полученных взяток составила 85 тыс. рублей.

Бывший сотрудник исправительной колонии приговорён к двум с половиной годам лишения свободы и штрафу 850 тыс. рублей. Кроме того, он лишён звания майор внутренней службы и не сможет занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение двух лет.

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Происшествия в местах лишения свободы
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