В Прикамье осужён экс-начальник службы безопасности колонии

Пермь, , 10:48 — REGNUM В Пермском крае суд огласил приговор экс-начальнику службы безопасности исправительной колонии. Он признан виновным в получении взяток, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

По данным следствия, в 2017—2018 годах фигурант игнорировал нарушения правил внутреннего распорядка осуждёнными и разрешал пользоваться мобильными телефонами, а также приносить запрещённые продуты питания. Действия экс-начальника службы безопасности не были бескорыстными. От заключенных мужчина получал денежное вознаграждение. Общая сумма полученных взяток составила 85 тыс. рублей.

Бывший сотрудник исправительной колонии приговорён к двум с половиной годам лишения свободы и штрафу 850 тыс. рублей. Кроме того, он лишён звания майор внутренней службы и не сможет занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение двух лет.