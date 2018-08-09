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Раскрыта тайна выбросившихся на берег байкальских нерп

Происшествия

Причиной их гибели стал парвовирусный энтерит. Туши животных, найденных в октябре — ноябре 2017 года на южном побережье Байкала, чиновники убрать не позаботились

Раскрыта тайна выбросившихся на берег байкальских нерп
Иллюстрация: Цитата с сайта gazetarb.ru
Туши байкальских нерп так и не утилизировали

Иркутск, 9 августа 2018, 10:49 — REGNUM  История с обнаружением осенью 2017 года на берегу Байкала десятков туш мёртвых нерп получила неожиданное продолжение. Как выяснилось, причиной гибели стала не чересчур разросшаяся популяция эндемика, а конкретное вирусное заболевание — парвовирусный энтерит. Однако несмотря на то, что оно угрожает домашним животным, а трупный яд может повлечь тяжкие последствия для населения, чиновники не удосужились своевременно утилизировать туши, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«На сегодняшний день в Прибайкальском районе сложилась печальная ситуация: растаявший снег и сошедший с Байкала лед обнажили неприглядную картину: берег озера у поселка Катково оказался усеян десятками трупов нерп. На 25-градусной жаре тела быстро разбухли и начали источать неприятный запах, притягивающий падальщиков, мух, и бродячих собак», — пишет gazetarb.ru.

В процессе разбирательства специалисты Восточно-Байкальской межрайонной природоохранной прокуратуры выяснили, что туши погибших животных не были утилизированы должным образом. К примеру, в районе Катково они так и остались на побережье и были зарыты в песок.

«Фактически нарушения законодательства устранены лишь после принятия природоохранным прокурором мер реагирования. За ненадлежащий контроль за реальным устранением нарушений и исполнением предписания природоохранным прокурором также внесено представление начальнику управления ветеринарии Республики Бурятия», — пояснили в прокуратуре.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце октября на юге побережья Байкала (в Иркутской области и Бурятии) была обнаружена 141 мертвая нерпа. Поборниками промысловой добычи нерпы этот инцидент был расценен как процесс саморегулирования популяции вследствие её чрезмерно возросшей численности. Заговорили о необходимости возобновления промышленной добычи животных. Минсельхоз РФ даже подготовил соответствующий законопроект.

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Байкал – великий и уязвимый
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