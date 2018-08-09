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ДТП под Днепропетровском: госпитализированы шесть человек

Происшествия

Автобус Mercedes столкнулся с автомобилем Opel и вылетел в кювет

Днепропетровск, Украина, 9 августа 2018, 10:45 — REGNUM  Авария с участием автобуса и легкового автомобиля произошла в Днепропетровской области Украины. Травмы получили 15 человек, шестерым потребовалась госпитализация, сообщает 9 августа пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Авария случилась вечером 8 августа на трассе «Днепр (до 2016 года — Днепропетровск) — Мелитополь». Автобус Mercedes столкнулся с автомобилем Opel и вылетел в кювет. Оба транспортных средства от удара перевернулись.

Серьезные травмы получили шесть человек. Остальные пострадавшие проходят лечение амбулаторно.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла в районе населенного пункта Первомайское. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ЧП.

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Дорожно-транспортные происшествия
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