Ректор ДВИУ РАНХиГС: «Дело в отношении меня сфабриковано»

Хабаровск, , 10:25 — REGNUM Ректор Дальневосточного института управления при президенте России РАНХиГС Вячеслав Кушнарев, помещенный в СИЗО по обвинению в коррупционном преступлении, якобы совершенном в бытность директором «Агентства инвестиций и развития Хабаровского края», разместил (очевидно, с помощью своего адвоката) открытое письмо на своей странице в социальной сети. В обращении к общественности Вячеслав Кушнарев заявляет, что дело в отношении него сфабриковано. Много вопросов заключение руководителя ДВИУ РАНХиГС под стражу вызывает и у хабаровских общественников, и у профессиональных юристов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Моё обращение к вам вызвано сложившейся ситуацией. В настоящий момент я нахожусь в СИЗО-1 г. Хабаровска. Что мне вменяют в вину? С 2014 по 2016 год я работал директором «Агентства инвестиций и развития Хабаровского края. Учредителем «Агентства» является правительство Хабаровского края. За время моего руководства «Агентство» вошло в десятку лучших подобных агентств России. Нами был реализован ряд крупных приоритетных инвестиционных проектов, в том числе международных. Часть проектов были реализованы при непосредственном участии ОПОРЫ России и «Агентства стратегических инициатив». За эту работу я имею много благодарностей и поощрений от руководства Хабаровского края, а также всероссийских организаций и институтов развития. Методы и формы работы, созданные нашим «Агентством» вошли в «Наилучшие практики привлечения инвестиций в России». Но в 2016 году я поменял место работы — стал директором Дальневосточного института управления РАНХиГС в Хабаровске», — рассказал в своем послании Вячеслав Кушнарев.

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Вячеслав Кушнарев сменил на посту руководителя ДВИУ РАНХиГС Сергея Кравцова, который, как и указывает в своем письме ныне арестованный Кушнарев, до прихода в институт был «высокопоставленным сотрудником правоохранительных органов».

Напомним, в предыдущем материале об аресте Вячеслава Кушнарева, мы писали, что, не успел он занять пост ректора ДВИУ, как на него обрушилась целая лавина анонимок, институт был буквально усыпан листовками, порочащими нового ректора. Неизвестные требовали немедленного увольнения Кушнарева и возвращения Кравцова.

Капля, как известно, камень точит. Даже если эта «капля» не имеет лица и подписи. В вузе началась масштабная проверка — параллельно с прокурорским проводилось и внутреннее расследование. И комиссия действительно нашла миллионную растрату! Однако, как было установлено, случилась эта растрата не при новом руководителе, а при прежнем!

Вот что писал тогда об этом по материалам проверки руководитель дальневосточного портала Дебри-ДВ хабаровский журналист Константин Пронякин:

«Миллионная растрата случилась не при нынешнем руководстве, а при прежнем. Материалы проверки на 48 листах направлены в прокуратуру Центрального района Хабаровска для рассмотрения по существу и передачи по подведомству для возбуждения уголовного дела.

Кушнарев, как только пришел в ДВИУ, предложил реорганизацию управленческого аппарата, под сокращение попала значительная часть административно — управленческого состава. Стал наводить порядок в документообороте, переходить на электронный учет. Но самое главное: достали счета расходов. И тут количество анонимок резко возросло…».

Раскопали журналисты и те самые счета, подписанные экс-руководителем института Кравцовым, и вердикт комиссии, проводившей проверку:

«Комиссия установила: работы по указанным договорам фактически не проводились. Сумма оплаты составила 1 316 607 рублей. За период с 2014 по 2016 годы произведена оплата по указанным договорам фактически без оснований».

Деньги, как выяснила проверка, в прямом смысле, «спускались в канализацию» — по документам в одном из самых престижных вузов Дальнего Востока усиленно чинили эту самую канализацию. Однако, как выяснилось, только на бумаге. Когда Вячеслав Кушнарев пришел на должность руководителя ДВИУ РАНХиГС, ему в спешном порядке пришлось принимать меры.

И чем больше Кушнарев принимал мер, тем больше сыпалось на него анонимок.

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«Анонимки привели к тому, что в 2017 году были проведены проверки в вузе прокуратурой. Администрацией президента РФ, Рособрнадзором, МЧС, Министерством образования РФ, ФАС. МВД РФ, ФСКН РФ. Парадокс — но в результате проверок была выявлена коррупционная деятельность предыдущего руководителя вуза, Кравцова. Но в отношении Кравцова никакого дела не возбуждено. А в СИЗО оказался я. Как мне известно, сейчас следователи инициируют проверку моей деятельности на посту руководителя ДВИУ РАНХиГС», — написал Вячеслав Кушнарев.

Арестант также указывает, что следователи неоднократно, в период с 2017 по 2018 годы, пытались возбудить в отношении него уголовные дела по обвинению в мошенничестве, в нецелевом использовании денежных средств. Но, в виду очевидного отсутствия каких-либо доказательств, дела так и не были возбуждены.

С самого первого дня в ДВИУ РАНХиГС Вячеслав Кушнарев работал в условиях, при которых нужно быть глубоко сумасшедшим, чтобы что-то там присваивать.

Однако обвиняют его в растрате 2,5 млн рублей в бытность руководителем «Агентства инвестиций и развития Хабаровского края».

Суть предъявляемых Кушнареву обвинений заключается в следующем: при размещении заказов на изготовление рекламной продукции была допущена растрата.

Вот что пишет по этому поводу в своем обращении к общественности Вячеслав Кушнарев:

«В течении 2015−2016 гг. «Агентство», в соответствии с утвержденными планами работ и сметами, размещало в различных компаниях заказы на разработку, изготовление и размещение информационных рекламных материалов и продукции об инвестиционных возможностях Хабаровского края. Были заключены в установленном законодательством порядке договора на оказание соответствующих услуг. Все работы по договорам выполнены в полном объеме, имеются образцы выполненных работ в физическом виде. Часть работ с момента выполнения находится в открытом доступе в сети Интернет. Работы оплачены в соответствии с договорами. Следствие пытается установить «растрату денежных средств» группой лиц, но не один из 8 свидетелей по делу не даёт показаний о растрате! Отчеты работ за указанный период сдавались в полном объеме, принимались и утверждались профильным министерством и наблюдательным советом Агентства. Следствие не приобщает к делу фактические и физические подтверждения (брошюры, рекламные постеры и т.д.), а наоборот пытается доказать факт отсутствия выполненных работ».

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Впрочем, нашелся и свидетель, который дает показания в пользу позиции следствия. Но и тут, как утверждает Кушнарев, «осечка»:

"Первичные показания этого свидетеля, точнее свидетельницы, исчезли из материалов дела. В ходе очной ставки и опознания она «вспомнила» меня и «описала»: «вес около 80, лысина» и адрес, где, по её словам, были переданы мне денежные средства». На большинство моих вопросов эта свидетельница отказывается отвечать, ссылаясь на… 51 статью. Конституции, дающей ей право не свидетельствовать… против себя! Хорош свидетель?!».

Весьма скептически по поводу помещения Вячеслава Кушнарев в СИЗО в эфире радио «Восток России» высказался и известный дальневосточный адвокат Константин Бубон:

«Арест Вячеслава Кушнарева представляется мне довольно странной мерой. Насколько мне известно, обвиняемый не проявлял ни малейшего намерения скрываться, и у него вряд ли имелась возможность оказать давление на свидетелей. Вопрос о его виновности будет решаться судом гораздо позже, и не видно никаких признаков, что он мог как-то воспрепятствовать этому. Тем не менее, сейчас он находится в СИЗО».

Константин Бубон перечислил случаи из своей обширной практики, когда люди, обвиняемые даже в вымогательстве, находились под домашним арестом, а не в следственном изоляторе, и выразил надежду, что защита господина Кушнарев продолжит борьбу за своего доверителя.

Известный дальневосточный общественник, член общественно-политического и социально-экономического совета при губернаторе Хабаровского края, блогер Олег Белозеров также высказал свое мнение по поводу ареста руководителя ДВИУ РАНХиГС:

«В нашей стране и при наших законах любого руководителя можно отправить под арест. Любого! Вопрос-то в другом: зачем и кому это понадобилось? Думаю, скоро мы это узнаем».

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня 2018 года ректор Дальневосточного института управления при президенте России РАНХиГС Вячеслав Кушнарев был арестован и помещен под стражу в СИЗО-1 города Хабаровска. Его обвиняют в растрате 2,5 млн рублей в бытность его руководителем «Агентства инвестиций и развития Хабаровского края».

Вячеслав Кушнарев хорошо известен дальневосточникам. Он много лет жил и работал в Китае: возглавлял представительство «Российской газеты» в КНР, затем руководил управлением по международным отношением и туризму во Владивостоке. Кушнарев входил в состав оргкомитета по подготовке саммита АТЭС в Приморье. Вячеслав Кушнарев является также организатором целого ряда крупнейших российско-китайских мероприятий, проводимых на государственном уровне.