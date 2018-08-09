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На Украине в результате ДТП пострадали 15 человек

Происшествия

ДТП произошло в среду, 8 августа, на автодороге Т-0401 Днепр-Мелитополь вблизи населенного пункта Первомайское

Днепропетровск, Украина, 9 августа 2018, 10:05 — REGNUM  В Днепропетровской области Украины столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. Об этом сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

ДТП произошло в среду, 8 августа, на автодороге Т-0401 Днепр-Мелитополь вблизи населенного пункта Первомайское. По последним данным, в результате инцидента пострадали 15 человек.

«Автобус вылетел в кювет и перевернулся на правый бок, — говорится в сообщении. — Легковой автомобиль перевернулся».

Сотрудники полиции проводят по данному факту проверку.

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