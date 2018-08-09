Расследование дела о побеге «банды GTA» из-под стражи завершено

Москва, , 10:00 — REGNUM Следователи завершили расследование уголовного дела о побеге членов так называемой банды GTA из-под стражи и нападении на сотрудников полиции в Московском областном суде в 2017 году, сообщает 9 августа пресс-служба СКР.

По данным следствия, пятеро участников банды узнали порядок конвоирования подсудимых и число сотрудников конвоя, после чего договорились о совместном побеге из-под стражи в здании суда.

Так, участники банды во время нахождения с двумя конвоирами в лифте напали на них, повалили на пол и стали душить, затем они завладели их оружием, вырвались из лифта и побежали к выходу, напав на сотрудников Росгвардии. В ходе перестрелки один из полицейских получил ранения, трое нападавших были ликвидированы на месте, двое ранены, один из которых скончался в больнице.

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По данному факту один в отношении одного из участников банды Хазратхона Додохонова было возбуждено дело по статьям «Побег из-под стражи», «Хищение огнестрельного оружия и боеприпасов», а также «Посягательство на жизнь сотрудников полиции».

Напомним, в период с 2012 по 2014 год в Подмосковье был совершен ряд жестоких убийств водителей. Члены банды раскладывали на проезжей части «колючки», после чего расправлялись с водителями, остановившимися для ремонта покрышек, и забирали их имущество. Главарь банды погиб при задержании.

Нападение на охранников в Московском областном суде произошло 1 августа 2017 года. Это случилось в тот день, когда в суде слушалось дело преступной группировки, которая состояла из 15 человек, ее обвиняют в совершении 17 убийств.

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