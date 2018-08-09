Мешал читать: в детском саду Хабаровска педагог ударила ребёнка

Хабаровск, , 09:58 — REGNUM Действия воспитательницы одного из детских садов в Хабаровске возмутили интернет-пользователей. В сеть попало видео, на котором педагог даёт пощечину малышу.

Инцидент произошел во время прогулки. Воспитательница, держа в руках книгу, ударила мальчика не старше пяти лет. Он схватился за лицо, а педагог вернулась к чтению.

Ролик опубликовала мать одного из дошкольников. После возмущений общественности воспитателя уволили, передает РЕН ТВ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астрахани следственный комитет проверяет один из частных детских садов, где детей, как рассказывают очевидцы, связывают пелёнками перед дневным сном. Инцидентом заинтересовалась и прокуратура, однако руководство детского сада объясняет попавшую в СМИ информацию кознями конкурентов.

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