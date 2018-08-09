Беглец из курганской колонии ограбил таксиста

Курган, , 09:55 — REGNUM В Курганской области третий день разыскивают заключённого, сбежавшего из колонии №6. Беглец успел совершить новое преступление, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном УФСИН.

Напомним, 7 августа 2018 года из колонии, расположенной в селе Иковка Кетовского района Курганской области, сбежал заключённый, осуждённый за разбой на четыре года. По информации УФСИН, беглец склонен к кражам, грабежам и алкоголизму.

В бегах он напал на таксиста, и угрожая отвёрткой, забрал наличные деньги. Водитель не пострадал.

Приметы сбежавшего: 1992 года рождения, рост 172 см., коренастый, имеет навыки самообороны и рукопашного боя, с татуировкой в виде кельтского узора на плече. Отбывал наказание за ограбление магазина в Кургане.

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