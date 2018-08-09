Чита вновь готовится к потопу

Чита, , 10:04 — REGNUM И без того пострадавших от наводнения жителей Читы предупредили о новом возможном бедствии. По информации метеорологов, в ночь на 11 августа в краевом центре ожидается сильный дождь.

«Осадки могут составить до 20 миллиметров. Это серьезный повод для беспокойства», — сообщает сайт читинской мэрии.

Также в ходе сегодняшнего заседания штаба по ликвидации последствий ЧС на территории городского округа «Город Чита» сообщалось, что по состоянию на 9 августа уровень реки Ингода в границах краевого центра снизился за сутки на 19 сантиметров и составил на 8 часов утра 268 сантиметров. Вода в реке Читинка упала до 140 сантиметров и даже возможно дальнейшее незначительное понижение в течение дня.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Читу пришло в ночь на 10 июля. По словам пострадавших, вода накрыла населённые пункты столь стремительно, что в считанные часы по окна затопила сотни частных домов жителей кооперативов и садовых товариществ.

Ущерб от наводнения уже превысил миллиард рублей. Боле сотни километров дорог, построек и десятки мостов региону предстоит восстанавливать не один год.