Ради возлюбленного жительница Сургута ограбила своего работодателя

Ханты-Мансийск, , 09:41 — REGNUM Жительница Сургута будет отвечать в суде за кражу 150 тысяч рублей, которые она похитила с банковской карты микрофинасовой организации, в которой и работала. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе управлении МВД по Ханты-Мансийскому автономному округу 9 августа, с заявлением о пропаже со счетов компании крупной суммы в полицию в середине июля обратился начальник отдела продаж.

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Подозрение пало на 34-летнюю сотруднику организации. Женщину задержали. В ходе допроса она рассказала, что пошла на преступление потому, что хотела помочь своему возлюбленному. Он хотел купить автоматическую коробку передач на своё автомобиль, а средств не хватало.

«Её спутник неоднократно жаловался на отсутствие денег, так как платит алименты на пятерых детей. Подозреваемой стало жалко своего мужчину, и она вспомнила, что на работе имеется банковская карта для осуществления инкассаций, на счету которой было 300 тысяч рублей», — добавили в правоохранительном ведомстве.

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Теперь женщине грозит до шести лет лишения свободы. Уголовное дело в отношении неё возбуждено по ч. 3 ст. 158 УК РФ — «Кража». Похищенные средства уже изъяты. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Как сообщало ИА REGNUM, в последнее время в ХМАО и ЯНАО участились случаи краж с банковских карт. Так, только за первые шесть месяцев 2018 года в ямальском Ноябрьске сотрудники полиции возбудили 121 уголовное дело о мошенничестве. Лжесотрудники банков и иные телефонные мошенники похитили у ноябрян более 6 млн рублей. Участились случаи хищения денег через соцсети.

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