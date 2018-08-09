На острове Ломбок в Индонезии зафиксирован новый толчок

Матарам, Индонезия, , 09:28 — REGNUM Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано на острове Ломбок в Индонезии. Такие данные приводит 9 августа Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

Эпицентр подземных толчков находился глубине 12 км, на 18 км северо-восточнее столицы острова — города Матарам. Сообщений о погибших и пострадавших не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июля на острове Ломбок произошло землетрясение магнитудой 6,6. По данным властей, погибли 164 человека, однако СМИ сообщали о более чем 300 погибших.

Без крова остались 70 тыс. человек. Наибольшие разрушения произошли в северной части острова.

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