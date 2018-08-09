Два арестанта пострадали в результате драки в петербургском СИЗО

Санкт-Петербург, , 09:20 — REGNUM Драка между заключёнными произошла в СИЗО №6 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили 9 августа в пресс-службе региональого управления ФСИН.

По информации ведомства, накануне днём в одной из камер следственного изолятора между арестантами возник конфликт на бытовой почве, который перерос в драку.

Отмечается, что дежурному в СИЗО удалось оперативно пресечь потасовку. Оба заключённых получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.

По факту произошедшего в управлении ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти в настоящее время проводится проверка. Её результаты будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, говорится в сообщении.

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