Два арестанта пострадали в результате драки в петербургском СИЗО

Санкт-Петербург, 9 августа 2018, 09:20 — REGNUM Драка между заключёнными произошла в СИЗО №6 в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили 9 августа в пресс-службе региональого управления ФСИН.
По информации ведомства, накануне днём в одной из камер следственного изолятора между арестантами возник конфликт на бытовой почве, который перерос в драку.
Отмечается, что дежурному в СИЗО удалось оперативно пресечь потасовку. Оба заключённых получили травмы и были доставлены в медицинское учреждение.
По факту произошедшего в управлении ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти в настоящее время проводится проверка. Её результаты будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, говорится в сообщении.
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