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Энергетики восстановили электроснабжение в центральном районе Якутска

Происшествия

На станции запущены две дополнительные газотурбинные установки

Якутск, 9 августа 2018, 09:12 — REGNUM  Специалисты Якутской ГРЭС восстановили подачу электричество в Якутске и центральных улусах в течение получаса после сбоя, сообщает 9 августа пресс-служба предприятия.

В сообщении отмечается, что на электростанции завершен запуск дополнительного генерирующего оборудования. Для восстановления электроснабжения потребителей на станции введены в работу седьмая и восьмая газотурбинные установки.

«Всего в работе восемь газотурбинных установок, что полностью обеспечивает потребности жителей и предприятий Центрального энергорайона», — пояснили на предприятии.

Напомним, аварийное срабатывание технологической защиты на Якутской ГРЭС произошло сегодня в 12:47 по местному времени. В результате была отключена генерирующая установка ГТЭ-45−3 станции №3. Причины отключения выясняются.

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