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После крупного ДТП в Томской области в больницах остаются 11 человек

Происшествия

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло 8 августа на автодороге Томск-Каргала-Колпашево

Томск, 9 августа 2018, 08:58 — REGNUM  Три человека остаются в тяжёлом состоянии после ДТП, произошедшего накануне на трассе в Томской области, сообщили 9 августа в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

По информации ведомства, всего в больницах находятся одиннадцать пострадавших, в том числе двое детей семилетнего возраста. Состояние одного мальчика медики оценивают как тяжёлое.

Напомним, авария произошла на 21-м километре автодороги Томск-Каргала-Колпашево. В результате лобового столкновения автомобилей Toyota Fun Cargo и Toyota Town Ace погиб один человек, ещё одиннадцать пострадали.

В МВД ранее сообщили, что двое пострадавших в аварии детей перевозились в автомобиле Toyota Fun Cargo без детских удерживающих устройств.

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Дорожно-транспортные происшествия
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