Обнаружены тела 13 горняков, погибших на шахте Цзимуцзя в Китае

Панчжоу, Китай, , 08:35 — REGNUM После взрыва газа на шахте в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая обнаружены тела 13 погибших горняков. Об этом сообщает агентство Синьхуа.

Отмечается, что взрыв прогремел вечером 6 августа на угольной шахте Цзимуцзя в городе Панчжоу. В результате инцидента четверо человек погибли на месте, еще девять пропали без вести. По сведениям агентства, поисково-спасательная операция на шахте продолжалась непрерывно около двух суток.

Как сообщало ИА REGNUM, шахта Цзимуцзя принадлежит китайской компании Zhongrong International Trust Co. Ltd., на ней в год добывают около 300 тыс. тонн угля.

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