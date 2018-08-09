Власти Индонезии заявили о 164 погибших в результате землетрясения

Джакарта, , 08:31 — REGNUM В результате сильного землетрясения на острове Ломбок в Индонезии погибли, по официальным данным властей, 164 человека, сообщает 9 августа The Jakarta Post.

По данным издания, еще более 1,4 тыс. человек получили ранения. Вместе с тем власти страны заявили, что число жертв может вырасти, поскольку спасатели не могут добраться до некоторых отдаленных районов острова в связи с разрушенными дорогами.

Напомним, ранее телеканал CNN Indonesia сообщал, что число погибших в результате землетрясения достигло 347 человек.

Напомним, землетрясение магнитудой 7 произошло в воскресенье, 5 августа, и затронуло примерно 18 километров к северо-западу от восточного регентства Ломбока и 15 километров под землей. Сильные удары также ощущались на острове Бали.

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