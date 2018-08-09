Четыре миллиона рублей за «всё будет хорошо»: в Югре орудуют мошенники

Сургут, Югра, , 08:29 — REGNUM Жительница Сургута (ХМАО) за позитивную карму перевела «экстрасенсам» четыре миллиона рублей. Именно на такую сумму сургутянка набрала кредитов, чтобы у неё «всё было хорошо», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На пресс-конференции в Сургуте с участием сотрудников правоохранительных органов говорилось об активизации телефонных мошенников. Как ранее сообщало ИА REGNUM, мошенники представляются покупателями или банковскими работниками, выманивают у доверчивых людей сведения о номерах банковских карт и кодов.

Что касается консультантов «по счастью» или экстрасенсов, то данные деятели орудуют через мессенджеры и социальные сети. С начала 2018 года года телефонными мошенниками было обмануто 500 жителей экономической столицы Югры.

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