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Четыре миллиона рублей за «всё будет хорошо»: в Югре орудуют мошенники

Происшествия

Полиция ХМАО проводит пресс-конференции и «ликбезы» в связи с участившимися случаями телефонного мошенничества

Сургут, Югра, 9 августа 2018, 08:29 — REGNUM  Жительница Сургута (ХМАО) за позитивную карму перевела «экстрасенсам» четыре миллиона рублей. Именно на такую сумму сургутянка набрала кредитов, чтобы у неё «всё было хорошо», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На пресс-конференции в Сургуте с участием сотрудников правоохранительных органов говорилось об активизации телефонных мошенников. Как ранее сообщало ИА REGNUM, мошенники представляются покупателями или банковскими работниками, выманивают у доверчивых людей сведения о номерах банковских карт и кодов.

Что касается консультантов «по счастью» или экстрасенсов, то данные деятели орудуют через мессенджеры и социальные сети. С начала 2018 года года телефонными мошенниками было обмануто 500 жителей экономической столицы Югры.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре и на Ямале — эпидемия хищений с банковских карт

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