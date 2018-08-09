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В Киеве задержали контрактника нацгвардии, продававшего амфетамин

Происшествия

Ранее в Харькове была разоблачена группа наркоторговцев

Киев, 9 августа 2018, 08:08 — REGNUM  Военнослужащий по контракту национальной гвардии Украины был задержан службой безопасности Украины (СБУ) в связи с распространением наркотиков, сообщает 8 августа пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, контрактник в Киеве поставлял амфетамин своим «клиентам». Военнослужащего задержали во время передачи им 30 г амфетамина на сумму 10 тыс. гривен ($370).

Напомним, ранее в Харькове СБУ разоблачила группу наркоторговцев, которые привозили наркотические средства из стран ЕС. Группировка поставляет кокаин и экстази. Из преступной группировки был задержан один наркодилер с тремя пакетами кокаина стоимостью 30 тыс. евро.

Отметим, что ранее в Закарпатской области полиция изъяла концентрат опия на сумму более 35 млн рублей у банды наркодилеров.

Читайте ранее в этом сюжете: СБУ разоблачила в Харькове группу наркоторговцев

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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