Четверг, 9 Августа 2018 года
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Очередная стрельба в США: пострадал полицейский

Происшествия

Нападавший также получил ранения

Вашингтон, 9 августа 2018, 07:50 — REGNUM  В результате стрельбы в американском штате Флорида пострадал сотрудник правоохранительных органов, сообщает 9 августа Fox News.

Как утверждают в полиции, патрульная машина подверглась обстрелу со стороны нападавшего, когда она проезжала по пляжному бульвару. В завязавшейся перестрелке пострадали как полицейский, так и преступник. Оба они госпитализированы.

Напомним, нападение с применением огнестрельного оружия в США случаются регулярно. Причиной тому служит вторая поправка к конституции страны, позволяющая свободное ношение оружия.

Попытки внести изменение в основной закон государства наталкиваются на протесты со стороны различных стрелковых ассоциаций, а также представителей Республиканской партии США.

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Право на владение огнестрельным оружием в США
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