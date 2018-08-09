Очередная стрельба в США: пострадал полицейский

Вашингтон, , 07:50 — REGNUM В результате стрельбы в американском штате Флорида пострадал сотрудник правоохранительных органов, сообщает 9 августа Fox News.

Как утверждают в полиции, патрульная машина подверглась обстрелу со стороны нападавшего, когда она проезжала по пляжному бульвару. В завязавшейся перестрелке пострадали как полицейский, так и преступник. Оба они госпитализированы.

Напомним, нападение с применением огнестрельного оружия в США случаются регулярно. Причиной тому служит вторая поправка к конституции страны, позволяющая свободное ношение оружия.

Попытки внести изменение в основной закон государства наталкиваются на протесты со стороны различных стрелковых ассоциаций, а также представителей Республиканской партии США.

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