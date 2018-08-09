Тело погибшего в Пакистане альпиниста решено оставить в горах

Иркутск, , 09:23 — REGNUM Извлечь тело разбившегося в Пакистане иркутского альпиниста Сергея Глазунова — напарника Александра Гукова (Санкт-Петербург), которого спасли пакистанские военные лётчики, — почти невозможно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова координатора спасательных работ Анны Пиуновой.

«Если мы будем проводить эту операцию, то мы должны понимать, что мы можем пожертвовать жизнями других людей. И семья приняла решение не снимать тело Сергея», — заявила координатор.

Как уже сообщало ИА REGNUM, сложные погодные условия привели к трагедии при восхождении на гору Латок-1 в Пакистане: в конце июля 2018 года двое российских альпинистов — Александр Гуков и Сергей Глазунов — оказались заблокированными на крутом склоне. Спустя четыре дня после штурма иркутский альпинист сорвался и погиб, а его напарник шесть дней находился в горах без еды и снаряжения. Для его спасения были предприняты семь попыток, но низкая облачность препятствовала обнаружению альпиниста.

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