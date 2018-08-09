Считавшиеся пропавшими без вести горняки в Китае найдены мёртвыми

Гуйян, Китай, , 07:41 — REGNUM Количество жертв взрыва на угольной шахте в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая выросло до 13, еще девять человек остаются пропавшими без вести, сообщает 8 августа агентство Синьхуа.

Спасатели обнаружили тела еще девяти горняков, которые ранее считались пропавшими без вести, в 23:00 по местному времени 8 августа, спустя 50 часов с начала поисково-спасательной операции, сообщило правительство города Панчжоу. Взрыв прогремел в 21:10 по местному времени 6 августа на угольной шахте Цзимуцзя в городе Панчжоу. Четыре человека погибли на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, шахта принадлежит компании Zhongrong International Trust Co. Ltd., а годовая мощность добычи угля достигает 300 тыс. тонн. Сертификат безопасности компании истекает в сентябре 2019 года.

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