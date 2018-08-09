Пьяный, но не двигался : в Тюмени оправдали экс-начальника участковых

Тюмень, , 07:39 — REGNUM В Тюмени оправдали начальника городского отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних, которого осенью 2017 года уволили за управление автомобилем в нетрезвом виде. Высокопоставленный полицейский по решению суда восстановлен для прохождения службы в органах внутренних дел, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Установлено, что 22 сентября 2017 года мужчина приехал в ресторан, где торжественно провожали на пенсию одного из полицейских, на собственном автомобиле и припарковал его. Без употребления спиртного не обошлось. Начальник тюменских участковых договорился, что его отвезёт домой водитель. После торжества, вышел на стоянку, сел в автомобиль в ожидании водителя. К нему подошёл сотрудник дорожно-патрульной службы и оформил протокол за нахождение за рулём в нетрезвом виде.

Аргументами в пользу начальника участковых стали данные GPS-трекера автомобиля и показания свидетелей, подтвердивший, что машина на момент оформления протокола не двигалась. Что и стало основанием для оправдания начальника участковых Тюмени.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюмени сократили батальон сопровождения первых лиц государства