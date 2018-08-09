Четверг, 9 Августа 2018 года
07:51:20 МСК

Пьяный, но не двигался : в Тюмени оправдали экс-начальника участковых

Происшествия

Ранее высокопоставленного полицейского уволили «по отрицательным мотивам»

Тюмень, 9 августа 2018, 07:39 — REGNUM  В Тюмени оправдали начальника городского отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних, которого осенью 2017 года уволили за управление автомобилем в нетрезвом виде. Высокопоставленный полицейский по решению суда восстановлен для прохождения службы в органах внутренних дел, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

Установлено, что 22 сентября 2017 года мужчина приехал в ресторан, где торжественно провожали на пенсию одного из полицейских, на собственном автомобиле и припарковал его. Без употребления спиртного не обошлось. Начальник тюменских участковых договорился, что его отвезёт домой водитель. После торжества, вышел на стоянку, сел в автомобиль в ожидании водителя. К нему подошёл сотрудник дорожно-патрульной службы и оформил протокол за нахождение за рулём в нетрезвом виде.

Аргументами в пользу начальника участковых стали данные GPS-трекера автомобиля и показания свидетелей, подтвердивший, что машина на момент оформления протокола не двигалась. Что и стало основанием для оправдания начальника участковых Тюмени.

Читайте ранее в этом сюжете: В Тюмени сократили батальон сопровождения первых лиц государства

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Расследование преступлений сотрудников правоохранительных органов
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить