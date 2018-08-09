В Забайкалье в исправительной колонии обнаружены мертвыми двое осужденных

Чита, , 07:27 — REGNUM 7 августа 2018 года в Забайкальском крае на объектах производственной зоны исправительной колонии №5 (ИК-5) нашли мертвыми двух осужденных. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) РФ по региону.

«Без признаков жизни были обнаружены двое осуждённых, — говорится в сообщении. — Прибывшим медработником констатирована их смерть».

В пресс-службе ведомства отмечают, что при осмотре тел осужденных, по предварительным данным, признаков насильственной смерти не обнаружено.

Следственно-оперативная группа по данному факту проводит проверку.

Читайте также: Изнасилование в лагере, приговор педофилу: уголовные дела в Чувашии

А также: Оглашён приговор участникам бунта в СИЗО Челябинска