ВСУ минометами обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР

Луганск, , 07:24 — REGNUM Четыре населенных пункта пострадали от обстрелов ВСУ в Луганской Народной Республике (ЛНР) за сутки 8 августа, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, украинские каратели обстреляли населенные пункты Фрунзе, Лозовое, Пришиб и Желобок из минометов различного калибра, боевой техники, гранатометов и стрелкового оружия. Сутками ранее ВСУ обстреляли ЛНР из артиллерийских орудий, которые долгое время не использовались украинской армией.

Напомним, Минские соглашения запрещают применение минометов и артиллерийских орудий на линии фронта. Соглашения также обязывают все стороны конфликта прекратить обстрелы и отвести военную технику от линии разграничения.

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