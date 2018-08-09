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ВСУ минометами обстреляли четыре населенных пункта в ЛНР

Происшествия

Также применялись гранатометы и стрелковое оружие

Луганск, 9 августа 2018, 07:24 — REGNUM  Четыре населенных пункта пострадали от обстрелов ВСУ в Луганской Народной Республике (ЛНР) за сутки 8 августа, сообщает пресс-служба представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Согласно сообщению, украинские каратели обстреляли населенные пункты Фрунзе, Лозовое, Пришиб и Желобок из минометов различного калибра, боевой техники, гранатометов и стрелкового оружия. Сутками ранее ВСУ обстреляли ЛНР из артиллерийских орудий, которые долгое время не использовались украинской армией.

Напомним, Минские соглашения запрещают применение минометов и артиллерийских орудий на линии фронта. Соглашения также обязывают все стороны конфликта прекратить обстрелы и отвести военную технику от линии разграничения.

Читайте ранее в этом сюжете: ВСУ обстреляли ЛНР из артиллерийских орудий

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