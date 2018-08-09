В курганский суд поступило дело о «живом трупе»

Курган, , 06:58 — REGNUM В Курганской области перед судом предстанет мужчина, которого признали мёртвым. По версии следствия, так он пытался избежать миллионных долгов по кредитам и получить страховку, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Зауралья.

Согласно материалам следствия, в апреле 2017 года в полицию поступило сообщение о безвестном исчезновении 47-летнего жителя села Колесниково Кетовского района Курганской области. Якобы он ушёл на рыбалку и не вернулся.

Спасатели МЧС добросовестно искали его в реке Тобол. Но обнаружили лишь куртку, шапку, удочку и насос, принадлежавшие пропавшему. Родственники разыскиваемого обратились в суд для признания его умершим и получили 30 ноября 2017 по решению Красногорского районного суда города Каменска-Уральского Свердловской области свидетельство о его смерти.

Далее выяснилось, что у «погибшего» имеются не исполненные кредитные обязательства перед банками города Кургана на общую сумму более двух миллионов рублей. Кроме того, жизнь и здоровье пропавшего были застрахованы в трех организациях на общую сумму более 4,7 млн рублей.

Страховщики обратились в полицию с подозрениями, что гражданин скорее жив, чем мёртв. И 1 февраля 2018 года «утопленник» был обнаружен в здравии в селе Лесниково, в доме сожительницы.

«Погибший» и его сожительница на данный момент обвиняются в мошенничестве. Им грозит до шести лет лишения свободы.

Читайте ранее в этом сюжете: Хайп, хап и ожившие мертвецы: Курганская область за неделю