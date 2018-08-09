Четверг, 9 Августа 2018 года
06:24:04 МСК

Тело на мусорке. В Челябинске задержан подозреваемый в убийстве

Происшествия

Следствие работает с подозреваемым

Челябинск, 9 августа 2018, 05:51 — REGNUM  Человек, подозреваемый в убийстве женщины, труп которой нашли на мусорной площадке в Челябинске, задержан «по горячим следам», передает «Телефакт».

Задержание произошло 8 августа. Подозреваемый — 54-летний мужчина, с которым начали работать следователи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, расчлененное тело женщины было обнаружено на площадке для мусора в Тракторозаводском районе Челябинска 7 августа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске на мусорке нашли мертвое тело

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Нераскрытые убийства
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить