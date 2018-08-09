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Полиция и поисковики нашли пропавших в Москве детей

Происшествия

С детьми все в порядке

Москва, 9 августа 2018, 05:20 — REGNUM  Московская полиция совместно с поисковым отрядом «Лиза Алерт» нашли троих детей, пропавших в Троицком и Новомосковском административном округе (ТиНАО) столицы два дня назад, сообщает пресс-служба поискового отряда.

Ранее в полицию поступило обращение жителя Москвы о пропаже двух его детей — 10-летнего Димы и 14-летней Алины, а также их 13-летней подруги Сони.

Потерпевший сообщил, что за день до этого дети ушли из дома в деревне Косовка. По словам очевидцев, ребят видели с неизвестными детьми, после чего они не вернулись домой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в городе Усть-Кут (Иркутская область) потерялся трехлетний мальчик: 2 июля его нашли и передали матери. В деле об исчезновнии ребенка фигурирует женщина, о которой следствие узнало из видеозаписей с камер наблюдения.

Читайте ранее в этом сюжете: В Иркутской области нашли живым пропавшего трехлетнего мальчика

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Исчезновения и поиски людей
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