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Следком РФ начал проверку инцидента в мордовской больнице

Происшествия

Больницу проверят на безопасность оказания медуслуг

Саранск, 9 августа 2018, 05:09 — REGNUM  Следственный комитет Мордовии начал доследственную проверку сообщений СМИ о 70-летней пенсионерке, которая со сломанной ногой забиралась по лестнице больнице на третий этаж, сообщает пресс-служба СК РФ.

Следователи проверят безопасность медучреждения, а также его соответствие требованиям по доступности услуг людям с ограниченными возможностями.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что пенсионерка со сломанной ногой была вынуждена подыматься на третий этаж районной больнице города Ковылкино по лестнице, потому что в медучреждении не работал лифт. Также в больнице отсутствовали пандусы и коляски для инвалидов.

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