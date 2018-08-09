Следком РФ начал проверку инцидента в мордовской больнице

Саранск, , 05:09 — REGNUM Следственный комитет Мордовии начал доследственную проверку сообщений СМИ о 70-летней пенсионерке, которая со сломанной ногой забиралась по лестнице больнице на третий этаж, сообщает пресс-служба СК РФ.

Следователи проверят безопасность медучреждения, а также его соответствие требованиям по доступности услуг людям с ограниченными возможностями.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что пенсионерка со сломанной ногой была вынуждена подыматься на третий этаж районной больнице города Ковылкино по лестнице, потому что в медучреждении не работал лифт. Также в больнице отсутствовали пандусы и коляски для инвалидов.