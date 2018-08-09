Четверг, 9 Августа 2018 года
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Из-за тайфуна в Японии отменено более 160 авиарейсов

Происшествия

Также отменены и железнодорожные перевозки

Токио, 9 августа 2018, 04:40 — REGNUM  В аэропортах Японии отменено 162 авиарейса из-за приближения тайфуна «Шаньшань», сообщает японский телеканал NHK.

Также отмечается, что железнодорожные компании тоже приостановили движение по линиям в Тибе, Токио, Канагаве, Сидзуоке и Сайтаме. Отмена железнодорожных перевозок также связана с угрозой тайфуна.

Как сообщало ИА REGNUM, жителям японского города Мубара власти выдали рекомендации по эвакуации из-за приближения тайфуна. Всего местные власти рекомендовали эвакуироваться 89 тысячам человек в связи с риском возникновения оползней. Ожидается, что тайфун «Шаньшань» накроет Японию в ночь на 9 августа.

Читайте ранее в этом сюжете: В Японии из-за тайфуна могут эвакуировать более 85 тыс. человек

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