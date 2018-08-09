Росгвардия подтвердила информацию о гибели военных в Кабардино-Балкарии

Нальчик, , 02:53 — REGNUM Росгвардия подтвердила гибель четырех военнослужащих в Кабардино-Балкарии из-за схода лавины во время плановых занятий, сообщает пресс-служба ведомства.

«8 августа в горном районе Кабардино-Балкарии по трагической случайности в результате схода лавины во время проведения плановых занятий погибли четверо военнослужащих по контракту», — сообщает пресс-служба.

Ранее в СМИ поступила информация о том, что четыре военнослужащих, находившихся в альпинистской связке, сорвались с высоты 4,5 тыс метров между горами Дых-Тау и Пик Пушкина. Военнослужащие погибли, однако поступало сообщение о том, что инструктор, находившийся с ними, остался жив.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа сотрудники МЧС РФ спасли трех туристов на Алтае. Двое из них сорвалось вниз при спуске с одной из вершин Северо-Чуйского хребта, третий получил травму ноги при восхождении на гору Белуха на высоте 3,6 тыс. метров. Все трое туристов не могли самостоятельно передвигаться. Спасателям удалось отправить за пострадавшими вертолет и спасти их.

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