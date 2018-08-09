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Эксперт: пуск ракеты над Эстонией — вероятно ошибка техсостава

Происшествия

Такое обычно случается при тактических учениях

Москва, 9 августа 2018, 01:49 — REGNUM  Случайный пуск ракеты испанским истребителем в небе над Эстонии может являться нарушением процесса подготовки ракет, заявил генерал-майор авиации Владимир Попов в интервью Sputnik.

По его мнению, подобные инциденты могут происходить, если процессы подготовки ракет к подвешиванию, полетам и пускам нарушаются летным и техническим составом. Попов также подчеркнул, что обычно такие инциденты происходят при тактических стрельбах, когда используются не боевые ракеты, а их муляжи.

«Политическое решение руководства этих стран не дает им той усиленной защиты, о которой они говорят: якобы так обеспечивается их безопасность от России», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа министр обороны Эстонии опроверг данные о том, что место взрыва ракеты было найдено в заповеднике Эндла. По его словам, поиски места падения боеприпаса продолжаются.

Читайте ранее в этом сюжете: Минобороны Эстонии: ракету в заповеднике мы не находили

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Авиапроисшествия
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