Четверг, 9 Августа 2018 года
00:19:02 МСК

На Волыни уже вторая свадьба закончилась массовым отравлением

Происшествия

Пострадавшие получили необходимую помощь

Луцк, Украина, 9 августа 2018, 00:02 — REGNUM  Пятнадцать гостей свадьбы госпитализированы с признаками пищевого отравления, сообщили 7 августа в пресс-службе Волынского областного лабораторного центра министерства здравоохранения Украины.

«В ходе эпидемического расследования установлено, что больные находились на праздновании свадьбы 5 августа в гостинично-ресторанном комплексе «Садиба на джерелах» Киверцовского района Волынской области», — сказано в пресс-релизе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 августа в том самом районе Волыни произошло массовое отравление на свадьбе. Пострадало 17 человек, из них три ребенка.

Читайте также: Погуляли на свадьбе: на Волыни госпитализировали 17 человек

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Массовые пищевые отравления
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить