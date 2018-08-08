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Израильская армия наносит удары по сектору Газа

Происшествия

Утверждается, что это является ответом на ракетный обстрел города Сдерот

Тель-Авив, 8 августа 2018, 22:03 — REGNUM  Израильские военные наносят удары по территории сектора Газа, сообщает 8 августа пресс-служба армии обороны Израиля.

По утверждению пресс-службы, удары наносятся по объектам палестинских боевиков и носят характер ответа на ракетный обстрел.

«Армия обороны Израиля сейчас наносит удары по террористическим объектам в секторе Газа», — указано в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа двое жителей города Сдерот получили осколочные ранения в результате ракетного обстрела, произведенного с территории сектора Газа.

Читайте ранее в этом сюжете: Ракетный обстрел территории Израиля из сектора Газа. Два человека ранено

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