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Ракетный обстрел территории Израиля из сектора Газа. Два человека ранено

Происшествия

Под обстрел попал город Сдерот, расположенный на юге Израиля

Ракетный обстрел территории Израиля из сектора Газа. Два человека ранено
Иллюстрация:  Idf.il
Израильский солдат

Сдерот, Израиль, 8 августа 2018, 21:39 — REGNUM  Два человека получили осколочные ранения при ракетном обстреле израильского города Сдерот, сообщает 8 августа Twitter национальной службы экстренной медпомощи «Маген Давид Адом».

Уточняется, что ракеты были запущены с территории сектора Газа. Пострадали двое жителей города Сдерот, расположенного на юге Израиля.

«Медики эвакуируют в госпиталь 34-летнего мужчину с ранениями средней тяжести, полученными от осколков стекла и 20-летнего мужчину с легкими ранениями конечностей», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа издание Anadolu сообщило, что израильские силовики задержали пятерых палестинцев на оккупированной территории Западного берега реки Иордан.

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