Ракетный обстрел территории Израиля из сектора Газа. Два человека ранено

Сдерот, Израиль, , 21:39 — REGNUM Два человека получили осколочные ранения при ракетном обстреле израильского города Сдерот, сообщает 8 августа Twitter национальной службы экстренной медпомощи «Маген Давид Адом».

Уточняется, что ракеты были запущены с территории сектора Газа. Пострадали двое жителей города Сдерот, расположенного на юге Израиля.

«Медики эвакуируют в госпиталь 34-летнего мужчину с ранениями средней тяжести, полученными от осколков стекла и 20-летнего мужчину с легкими ранениями конечностей», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 августа издание Anadolu сообщило, что израильские силовики задержали пятерых палестинцев на оккупированной территории Западного берега реки Иордан.

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