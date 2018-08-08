В больнице американского города Валгалла произошла стрельба

Валгалла, США, , 20:39 — REGNUM В одном из медицинских центров американскго города Валгалла в штате Нью-Йорк мужчина устроил стрельбу, сообщает 8 августа местный портал Nydailynews со ссылкой на полицию.

По предварительным данным, в результате погибла одна женщина. Стрелявший покончил с собой.

Сообщается, что инцидент произошел в больнице Westchester Medical Center.

Причины и подробности происшествия выясняются.

Генконсульство РФ сообщило, что пока не имеет информации о гражданах России, пострадавших в этом инциденте.

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