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Во Львове забросали помидорами «антиукраинского» блогера

Происшествия

Блогер «провинился» своими нелицеприятными высказываниями в адрес украинских боевиков в Донбассе

Львов, Украина, 8 августа 2018, 20:41 — REGNUM  Участники одной из львовских экстремистских организаций возле суда забросали помидорами блогера Павла Хомива. Видео опубликовал депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич 8 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

На кадрах видно, как экстремисты идут за мужчиной и методично бросают в него по одному помидору.

Напомним, 20 июля возле Сиховского суда Львова Хомива облили зеленкой. Травля блогера началась после серии публикаций, в которых тот назвал происходящее в Донбассе «гражданской войной».

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