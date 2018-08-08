В Турции почти 500 тыс. человек оказались в зоне бедствия из-за ливней

Анкара, , 19:58 — REGNUM Сильные ливни и порожденные ими селевые потоки поставили под угрозу инфраструктуру и сельское хозяйство северо-восточных районов Турции, сообщает 8 августа телеканал Haber turk.

По информации телеканала, в зоне бедствия могут оказаться около 500 тыс. человек. В провинции Орду селевые потоки уже разрушили четыре моста и парализовали движение по одной из крупнейших автомагистралей.

Кроме того, наводнения создали сильную угрозу сельскому хозяйству региону. Местные власти опасаются, что последствия стихии лишат регион экспортных доходов от продажи фундука.

Читайте ранее в этом сюжете: Аэропорт города Чэнду на юго-западе Китая парализован из-за непогоды