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В Турции почти 500 тыс. человек оказались в зоне бедствия из-за ливней

Происшествия

Разрушены несколько мостов, перекрыто движение по автомагистралям, возникла угроза для урожая

В Турции почти 500 тыс. человек оказались в зоне бедствия из-за ливней
Harold Litwiler
Турция

Анкара, 8 августа 2018, 19:58 — REGNUM  Сильные ливни и порожденные ими селевые потоки поставили под угрозу инфраструктуру и сельское хозяйство северо-восточных районов Турции, сообщает 8 августа телеканал Haber turk.

По информации телеканала, в зоне бедствия могут оказаться около 500 тыс. человек. В провинции Орду селевые потоки уже разрушили четыре моста и парализовали движение по одной из крупнейших автомагистралей.

Кроме того, наводнения создали сильную угрозу сельскому хозяйству региону. Местные власти опасаются, что последствия стихии лишат регион экспортных доходов от продажи фундука.

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Сильные ливни и их последствия
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