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В итальянской Болонье подсчитали ущерб от взрыва бензовоза на автостраде

Происшествия

Пострадало 145 человек, один из которых погиб

В итальянской Болонье подсчитали ущерб от взрыва бензовоза на автостраде
Бензовоз

Болонья, Италия, 8 августа 2018, 18:52 — REGNUM  Ущерб от взрывов и пожара на окраине Болоньи, последовавших за аварией бензовоза, доходит до суммы в 10 млн евро, заявил 8 августа городской министр по делам гражданской обороны Альберто Айтини.

От взрыва бензовоза и пожаров был частично разрушена автомобильный мост, сгорели автомашины расположенного у дороги дилерского центра, пострадали дома и магазины, две школы и фонари уличного освещения, сообщил Альберто Айтини.

Установлено, что от аварии пострадали 145 человек, один из которых погиб во взорвавшемся бензовозе.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 августа рядом с аэропортом Болоньи произошло столкновение бензовоза с грузовиком, за которым последовала серия взрывов и крупный пожар.

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